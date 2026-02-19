女優の飯島直子（57）が19日、自身のインスタグラムを更新。レアな人物との2ショット写真を披露した。飯島は最近作った手料理などに続き、今月26日に東京・紀伊國屋サザンシアターで開幕する舞台公演で共演する、俳優・手話パフォーマーの三浦剛との2ショット写真をアップ。「今、共にがんばっているお仲間」と伝えた。そして「三浦剛さん、やさしく気遣いのすばらしいひとお兄さんはリーゼント監督の三浦大輔さんだよ」解