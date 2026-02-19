東京23区の中古マンションの平均価格が初めて1億2000万円を超えました。先月の東京23区内のファミリー向け中古マンションの平均価格は、過去最高の1億2123万円となりました。1年前に比べ34.4パーセントの上昇です。都心部では、新築マンションの高騰で購入を諦めた人たちが中古市場に流れ、中古マンションの価格上昇が続いています。不動産調査会社「東京カンテイ」によりますと、特に港区や千代田区など都心の高級物件が平均を押