「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）2月18日（水）の放送は「芸能人の反省ノートを見てみよう！」。アルコ&ピース(平子祐希、酒井 健太)、カミナリ(竹内まなぶ、石田たくみ)、吉住の本音があふれ出す！【動画】セクシー写真集も話題のアルコ&ピース平子、実は「引っ叩かれたい」！？アルピー・平子、出演本数ランキングに入りたくなかった！？今回も若林は喉の不調で欠席。大将・春日を支えるべく、常連客のアル