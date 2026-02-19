GRAPHTは、『ストリートファイター 6×2BRO.×GRAPHT』のコラボレーションアイテムのラインナップを発表した。 関連：【画像あり】使用キャラクターと並び立つ描き下ろしイラスト！『ストリートファイター 6×2BRO.×GRAPHT』ラインナップ（複数あり） 東京ゲームショウ2025でのコラボレーション発表に続き、本リリースではイラストレーター灸場メロに