1990年代のアヤックスでチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げたほか、バルセロナやレンジャーズでもプレーした元オランダ代表の名手、ロナルド・デ・ブール氏が専門誌『ワールドサッカーダイジェスト』のインタビューに応じ、日本代表FWの上田綺世に対する率直な印象を口にした（※インタビュー全文はワールドサッカーダイジェスト２月19日号および３月５日号に掲載）。フェイエノールトのエースに君臨し、目下、エールディビジ