現地２月18日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第１レグで、インテルがノルウェー王者のボデ／グリムトとアウェーで対戦。１−３で敗れて先勝を許した。前回大会で準優勝したイタリアの強豪は20分に巧みな連係で中央を崩され、先制点を献上するも、30分にフランチェスコ・ピオ・エスポージトのゴールで同点に追いつく。しかし後半に入って、61分と64分に立て続けに失点。その後は得点を奪