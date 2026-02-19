後を絶たない違法な路上駐車。大阪府警が一斉取締りを行いました。２月１９日昼過ぎ、違法な路上駐車の一斉取締りが行われたのは、大阪市鶴見区の花博通です。広くて立派な道路ですがこの場所は過去にも…（記者リポート）「こちらの道路は三車線ありますが、トラックが路上駐車をして、一車線を完全にふさいでしまっています」この辺り一帯はすべて「駐車禁止」ですがおかまいなし。ドライバーの仮眠や荷物の受け取りなど