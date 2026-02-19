特殊詐欺グループの指示役とみられる男が逮捕されました。神奈川県の無職・小澤裕貴容疑者（２３）は去年、警察官のふりをして大阪府内の８０代女性に電話をかけ「潔白を証明するには口座の金を調査する必要がある」などとウソを言って、現金をだまし取ろうとした疑いがもたれています。女性は、この事件の数日前にも現金１５００万円をだまし取られる詐欺被害にあっていて、警察の指示を受けた女性が、だまされたふりをして