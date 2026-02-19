背任の疑いで逮捕された大手電機メーカー「シャープ」の元部長。被害総額は２億３０００万円にのぼるとみられています。背任の疑いで逮捕された「シャープ」の元ブランド推進部長・田中康一容疑者（５８）は、業務に必要のないタブレット端末６９４台を発注し、会社に約４８００万円あまりの損害を与えた疑いが持たれています。警察によりますと田中容疑者は、２０１５年ごろから不正な発注を繰り返し、タブレット端末を府内