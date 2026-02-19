フィギュアスケートで日本ペア史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。ショートプログラムでのリフトの演技失敗で失意の中迎えたフリースケーティングでリフト、スロージャンプ、そしてシンクロしたスケーティングをみせ逆転の金メダルを獲得しました。いつもと立場が逆転し、木原選手が崩れ落ちるように涙をながし、それを三浦選手がなだめる珍しい姿もみられました。そして授賞式が終わり、金