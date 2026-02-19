ミラノ・コルティナ五輪ショートトラック男子１５００メートルで１２位だった渡辺啓太（阪南大職）が１８日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。日本語とイタリア語で「奇跡というか、本当に人の優しさを目の当たりにしました。。。」などと記し、現地で経験した感動的な出来事を紹介した。「ミラノで妻が乗っていたタクシーの運転手さんが、車内に忘れてしまっていたカメラを日本領事館へ届けてくださり、選手村で受け取ること