浜松オートのSG「第39回全日本選抜オートレース」は2日目を終えた。11Rはスタートしてすぐ2番手につけた黒川京介（27＝川口）が2周目で先頭へ。あとは後続を突き放し、盤石の連勝を決めた。「タイヤを替えてフォーク周りを扱った。それでもまだフロントタイヤが逃げる。展開が良くて、独走のように見えただけ。初日とさほど変わっていない」言葉は辛口だが、これは黒川が高いレベルを求めているから。新走路にフィットさせ