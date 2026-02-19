テレビ東京が19日、東京・六本木の同局で定例会見を行い、今月8日に投開票が行われた衆院選報道の手応えを口にした。自民党が歴史的な大勝をした選挙戦で、テレビ東京は高市早苗首相の最初のコメントを得ることに成功した。他の民放ではなく、テレビ東京が選ばれた事象は、SNS上でも大きな話題を呼んだ。吉次弘志社長は「われわれも試行錯誤を続けている。前回、前々回からは選挙報道をやる際に多くの視聴者の方から当日の結