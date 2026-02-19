新大阪に向け出発する九州新幹線「さくら」（手前）＝2011年3月、JR熊本駅JR西日本とJR九州は19日、山陽・九州新幹線を直通する、「みずほ」「さくら」の車内にある自動販売機の営業を3月末で終えると発表した。新大阪―鹿児島中央間を結ぶN700系8両編成の車両が対象で、山陽新幹線こだま、九州新幹線つばめの一部も含まれる。両社は駅や周辺の店で飲み物の品ぞろえが充実し、車内自販機の売り上げが減っているためだとしてお