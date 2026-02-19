旭川市消防本部（北海道旭川市）は19日、救急隊員が庁舎の除雪作業で出動指令に気付かず、救急車の現場到着が約8分遅れる事案があったと発表した。搬送された男性は到着時に心肺停止状態で、病院で死亡が確認された。同市消防本部によると、12日午前7時17分、屋外で倒れている男性を発見したとの119番があった。1分後に救急隊に出動指令が出たが、勤務中の5人全員が外で除雪作業しており、灯油式融雪槽の音や吹雪の影響で、ス