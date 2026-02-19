2027年3月に卒業するSuicaペンギンの後継キャラクターを選ぶ「国民投票」が2026年夏に行われます。JR東日本は19日の会見で、ペンギンにかわる新たなキャラクターの選考プロセスを公表しました。放送作家で「くまモン」の生みの親でもある小山薫堂さんを座長とする選考委員会が選考した若手クリエイターに原案の制作を依頼し、候補作から3案に絞り込み、2026年の夏に公表します。この3案について、ネット上で誰でも投票することがで