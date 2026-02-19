共働きなのに「家事分担がおかしい」と感じたことはありませんか?収入も仕事量も大きく変わらないはずなのに、なぜかどちらかに負担が偏ってしまう――。そんな悩みを抱える夫婦は少なくありません。本記事では、共働き家庭で家事分担が不公平に感じられる理由と、無理なくバランスを整えるためのヒントをわかりやすく解説します。共働きなのに家事分担がおかしくなってしまう原因共働きなのに家事分担がおかしくなってしまう原因