ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子フリー（１３日）で、優勝候補と目されながらミスを連発して８位に沈んだイリア・マリニン（米国）と父親について、名選手が思いを語った。マリニンはまさかのミスが続き惨敗。世界が衝撃を受ける一方で、演技後に父親でコーチの元フィギュア選手の父ロマン・スコルニアコフ氏が、息子の隣で頭を抱える画像が拡散。ファンから「父親なら抱きしめるべきだ」といった非難が殺到した