２月２２日の阪神４Ｒ・ダート１４００メートルは世代最後の新馬戦。同日の東京では３Ｒに新馬戦が行われ、この阪神が東西を通じてラストとなる。ここでデビューするメイショウライガ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父シルバーステート）は曽祖母が２００５年フローラＳなど重賞３勝のディアデラノビア、祖母が２０１４年の府中牝馬Ｓなど重賞３勝のディアデラマドレ。伯母には２０２１年のエリザベス女王杯で３着のクラヴェル