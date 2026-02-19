今日19日(木)、札幌管区気象台から最新の1か月予報が発表されました。気温は平年より高く、期間のはじめは気温がかなり高くなる見込みです。降水量は日本海側で平年並みの他は、平年並みか多く、日照時間は各地とも平年並みでしょう。季節の歩みは順調に進むため、一足早く春を感じられる日も増えていきそうですが、日本海側を中心に積雪の多くなっている地域もあります。雪解けによる事故などには十分に注意して過ごしましょう。1