南信州に春の気配を感じさせてくれるかれんな黄色い花。梅の花に似ていて蝋細工のように見えることから“ロウバイ”と呼ばれています。飯田市座光寺の元善光寺では2月に入って咲き始めたロウバイが見頃を迎えています。宮田村から「見事ですね。ウキウキしますね。もうじきウメも咲くと思うんですよ。竜峡小梅なんかね」花が下向きに咲くロウバイは甘い香りも特徴です。飯田市内から「すごくいい香りがしますね。春ですよね」19日