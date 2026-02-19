グラビアアイドルで俳優の沢口愛華が、19日発売の『月刊ヤングマガジン』3号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】足長っ！衝撃のプロポーションを見せた沢口愛華「ミスマガジン2018」グランプリ獲得以降、グラドルとして数々の雑誌の表紙を飾り、俳優としても大きく飛躍してきた沢口。今回は初の北海道ロケから厳選未公開カットを放出。衝撃の“ハイレグ”カットも含め、圧巻のプロポーションを惜しげもなく披露