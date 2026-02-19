芸能事務所「BMSG」の公式サイトが19日に更新され、同社傘下「B-RAVE」に所属する女性7人組「HANA」の公式グッズの高額転売に注意喚起をした。公式サイトでは「『HANA OFFICIAL LIGHT STICK』を含む『HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”』公式グッズがオークションサイトやフリマアプリ等で定価を大きく上回る価格で転売されている事案が確認されております」と報告。「当該公式グッズは会場及び当社公式BMSG SHOPでのみ