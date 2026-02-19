JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年2月19日付で、新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」のISS（国際宇宙ステーション）からの離脱日時が決定したと発表しました。【▲ ISS（国際宇宙ステーション）に結合された新型宇宙ステーション補給機1号機「HTV-X1」（Credit: NASA）】H3ロケット7号機で打ち上げISS滞在期間は4か月余り日本時間2025年10月26日に「H3」ロケット7号機で打ち上げられたHTV-X1は、ISSとのランデブーに