ミラノ・コルティナ冬季五輪のイタリア戦でショットを放つカーリング女子日本代表で最年少の小林未奈（左）＝17日、イタリア・コルティナダンペッツォ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリング女子日本代表で最年少の小林未奈（23）は控えの「フィフス」。1次リーグ敗退となったが、試合にも出場し「五輪で経験できる全てが私の財産」と収穫も口にした。小学4年の時、札幌市の自宅近くのカーリング場であった体験会をき