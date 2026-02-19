フリーアナウンサーの内田恭子（49）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。夫との出会いについて語った。番組では内田について1999年フジテレビ入社、2006年退社。吉本興業社員と結婚し、2児の母であると紹介した。内田と夫の出会いが「深夜の食事会」であると明かされると、内田は「もともと当時『ジャンクSPORTS』をやっていて」と打ち明けた。夫は当時「ダウンタウン」浜田雅功の