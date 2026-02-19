ビジュアル系ミュージシャンの壱世が19日、インスタグラムを更新。15日に亡くなったV系ベーシストあくるさんのしのぶ会を終え、思いをつづった。壱世は「本日、あくるを見送ってきました」と書き出し「あくるは何かと俺に寄り添ってくる気づけばいつもそばにいるそうゆうやつでした飲みに行くのも大体一緒でもうここ半年は週一以上は会ってたからな」と振り返った。さらに「15日、いつも朝にLINEが来るのに今日はなんか来ね