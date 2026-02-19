ブラジル代表としても活躍した元リバプールMFフィリペ・コウチーニョ(33)が、母国クラブのバスコ・ダ・ガマとの契約を解除し、退団することを発表した。コウチーニョは18日、自身のSNSで心境を明かし、精神的な疲労を理由にクラブとの契約を解消する意向を示した。英『BBC』などが伝えている。コウチーニョはバスコ・ダ・ガマの下部組織出身で、プロキャリアのスタートを切った後、2010年にインテルへ移籍。その後、13年夏にリ