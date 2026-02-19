OddRe:が、ポニーキャニオン内レーベル IRORI Recordsよりメジャーデビュー作となるニューシングル「Revival」を2月18日に配信リリース。あわせて同シングルをタワーレコード限定シングルCDとして3月18日に発売する。 （関連：Rol3ert、OddRe:、ROIROM、さらさ、CIRRA……リアルサウンド編集部が選ぶ、2026年のネクストブレイクアーティスト） 本作はタワーレ