きょう（１９日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比３２３円高の５万７４６７円と続伸。今月１０日に史上最高値５万７６５０円をつけた後は調整モードに入り、今週１７日には５万６０００円大台攻防まで水準を切り下げる場面があったが、前日から切り返しに転じている。きょうは一時５万７７００円台まで上昇し最高値を上回って推移する場面もあったのだが、その後は売り圧力にあらがえず２００円以上押し返され