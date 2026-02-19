Lサイズ・2個セット Amazonで、RODEブランドのワイヤレスマイク「Wireless PRO」がタイムセール中だ。通常5万2,536円のところ、24％OFFの3万9,900円で購入できる。 受信機×1、送信機×2のワイヤレスマイクシステム。32GBの内蔵メモリーを各送信機に内蔵し、32bitフロート形式でのバックアップ記録に対応。受信機からはタイムコードを出力できるなど、プロフェッショナルの制作現場でも活躍できる