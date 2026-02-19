19日午後5時24分ごろ、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、千葉県の千葉美浜区、木更津市、勝浦市、君津市、いすみ市、それに大多喜町です。【各地の震度詳細】■震度2□千葉県千葉美浜区