箸墓古墳前方部周辺の発掘で確認された「渡り土堤」（右奥）＝19日、奈良県桜井市奈良県桜井市教育委員会は19日、邪馬台国の女王卑弥呼の墓説もある箸墓古墳（約280メートル、3世紀中ごろ〜後半）の前方部の内濠に、築造時のものとみられる「渡り土堤」が発掘で見つかったと発表した。市教委は「人が通る通路や、内濠に水をためるせきの役割だった」と説明。箸墓は最古級の巨大前方後円墳とされ、実態を知る手がかりとして注目を