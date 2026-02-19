「Suica（スイカ）」のペンギンJR東日本は19日、Suica（スイカ）のイメージキャラクター「スイカのペンギン」の後任となる新キャラを決めるため、今夏に一般からの投票を実施すると発表した。原案のイラスト三つを提示した上で、最多得票数だったものを11月に発表する。愛称はその後、公募する。放送作家の小山薫堂さんやデザイナーの篠原ともえさんら外部有識者の選考委員会を2月中に立ち上げる。若手クリエーターが原案イラ