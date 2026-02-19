自民党の小林政調会長は１９日、国民民主党とチームみらい両党に対し、消費税減税や減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の導入について議論する超党派の「国民会議」への参加を要請した。小林氏は国会内で国民民主の浜口政調会長、みらいの安野党首と相次いで会談し、国民会議の意義を説明した上で参加を促した。