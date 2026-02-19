3月に控えるWBCについて、東京プールの日本戦4試合のチケットの追加販売が決定しました。広報事務局によると、試合用に確保していた一部の座席を開放し、追加販売を行うとのこと。2月27日（金）の19時からローソンチケットでの先着販売となります。今回もアクセスが殺到する、チケット争奪戦となることが見込まれます。▽東京プールの日本戦4試合（球場：東京ドーム）3月6日(金)19時 対 チャイニーズ・タイペイ3月7日(土)19時