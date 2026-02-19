女性ピン芸人の吉住（36）が18日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。「今若手が目指すべきお笑い芸人」を明かした。吉住は「今若手が目指すべきお笑い芸人って、カミナリさんなんじゃないか」と語った。「YouTubeでタバコ吸いながらゲームやってて、支持されてるんですよ。で、カミナリさんってネタで評価されたあとに冠番組持ったり、ご家族ももたれてて、地元で番組持って、YouTubeでやりたい