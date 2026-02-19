映画やマンガなどの創作物ではおなじみの悪役・中華マフィア（中国語で黒幇(ヘイバン)）。だが、その実態は日本社会で知られているとは言い難い。そもそも黒幇のメンバーは、日本の暴力団（ヤクザ）とは違って一目でわからない人も多い。友達の友達が黒幇、街角でたまたま食べた食堂のバックには……、みたいなことも普通にある。中華圏のオモテ社会とウラ社会の距離は、日本と比べて明らかに近いのだ。【写真】恐喝・発砲で3回