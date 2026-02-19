〈恐喝・発砲で3回服役→なぜか今は手品師に…ナゾの元中華マフィアに聞いた『台湾ウラ社会』のヤバすぎる話「国会議員の半分がヤクザだった」〉から続く日本でも被害が深刻な東南アジアの園区（詐欺拠点）発の特殊詐欺は、報道ベースでは「中国系」マフィアの関与が囁かれることが多い。だが、実は台湾系の「悪い人」が関与するケースもかなり多くある。【画像】日本人の高校生まで働かされ…ミャンマー国境地帯にある「特殊詐