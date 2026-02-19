ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子モーグル代表の堀島行真（トヨタ自動車）が１９日、羽田空港に帰国。父親として今大会を振り返り、新たな決意を語った。今大会はモーグルで２大会連続の銅メダル、新種目のデュアルモーグルでは銀メダルを獲得した。２０２２年北京五輪後には同種目の元日本代表・輝紗良さん（旧姓住吉）と結婚。その後は第１子の女の子も生まれた。２４年から拠点としているノルウェーから、