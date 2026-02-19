〈「最初は“ベンツ当選詐欺”から始まった」元中華マフィアの男が暴露…日本人の知らない『東南アジア特殊詐欺』の裏歴史《日本人29人が拘束された事案も》〉から続く東南アジアで暗躍する中華系（台湾を含む）の特殊詐欺拠点・園区。その背景を、台湾最大の黒幇(ヘイバン)（マフィア）の元構成員だった「コーラ兄貴」（可樂哥(クウラーガー)、王元兆(ワンユエンヂャオ)）に尋ねてきた。【画像】コーラ兄貴に救援を依頼してきた