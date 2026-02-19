Googleは世界中でおよそ20件の海底ケーブルに投資を行っていますが、新たにアメリカとインドを結ぶルートを増やすべく3本の海底ケーブルを敷設する「America-India Connect」構想に取り組むことを発表しました。America-India Connect infrastructure connects four continents | Google Cloud Bloghttps://cloud.google.com/blog/products/infrastructure/america-india-connect-infrastructure-connects-four-continentsアメリカ