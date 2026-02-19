【モデルプレス＝2026/02/19】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が、2月19日までに自身のInstagramストーリーズを更新。シール帳を公開した。【写真】“6.1kg減”話題の42歳元なでしこ「懐かしいのがいっぱい」人気キャラクターだらけの流行りのシール帳◆丸山桂里奈「好きなもの集めて貼ってる」シール帳披露丸山は「好きなもの集めて貼ってる」「どんどんシール帳が増えていく」とつづり、シール帳の一部を投稿。電