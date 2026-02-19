短編アニメ映画『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』が、4月1日公開のアニメ映画『劇場版スポンジ・ボブ呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』と同時上映されることが決まり、予告編が解禁となった。【動画】『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』予告映像『ミュータント・タートルズ／おもちゃ大パニック！』は、カワバンガなカメ4人組が主役の短編。タートルズ自慢の忍術とアクションがさく