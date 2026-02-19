2026年にソロ活動20周年のメモリアルイヤーを迎えたASAGIが、全国ツアー＜ASAGI solo works 20th Anniversary Tour chapter I「Another me」＞のツアーファイナルを2月16日に東京・ZEPP SHINJUKUにて開催した。以下、オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真◆◆◆2月16日、ZEPP SHINJUKUは熱狂と静寂が交錯するASAGIの世界に包まれた。＜ASAGI solo works 20th Anniversary Tour chapter I「Anot