メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の東三河地方に水を供給する豊川用水の深刻な水不足で、「市民の憩いの場」にも影響が出ています。また新たな渇水対策も決まりました。 愛知県新城市の桜淵公園では、2月12日から節水のため一部のトイレの使用を中止しています。 園内ではほかに、一部の手洗い場の蛇口でも水を止める対応を取っています。 中部地方整備局や関係自治体などは19日、「豊川緊急渇水調整協議会」を開き