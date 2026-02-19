阪神の新外国人・イーストン・ルーカス投手＝前ブルージェイズ＝が１９日、沖縄・宜野座キャンプで２度目のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板し、打者のべ１２人を安打性２に抑え、存在感を示した。梅野の２打席では、３球目の１２２キロのスイーパーでバットをへし折り、球威の強さを感じさせた。伏見とは４打席対戦し、内野ゴロ３つと空振り三振に抑えた。２度目の実戦形式を終えて「自分の投げたい通りに投げられた。