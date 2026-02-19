19日気象庁発表1カ月予報 高知県にある早明浦ダムの貯水率の低下が続く中、20日(金)、香川用水への供給量を30％削減する第2次取水制限が始まります。 国や四国4県でつくる吉野川水系水利用連絡協議会は、20日(金)午前9時から第2次取水制限を始めることを決めました。香川用水への供給量が30％カットされます。 早明浦ダムの19日(木)午前0時の貯水率は44.3％で平年を約36ポイント下回っています。2月9日から供給量を