帰宅後、ベッドから転げ落ち、意識を失っている母を発見した美鈴は119番通報をする。駆けつけた伊東たち救急隊は、患者の様子を見て美鈴にある決断を迫る。【つづきを読む】＜生かすか死なせるか＞突如心停止した母親を前に、娘に求められるあまりにも非情な決断「母は以前、静かに死にたいと…」意外と知らない「119」のリアルを描いた救急医療ドラマ！