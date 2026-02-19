AFCが公式発表アジアサッカー連盟（AFC）は2月19日、AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）2025-26シーズンのリーグステージ全日程が終了し、ラウンド16に進出する東西各8クラブ、計16チームが出揃ったと発表した。日本勢は、東地区のリーグステージを首位で通過したFC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の3クラブすべてが突破を決めた。決勝トーナメント1回戦では、大会初出場の町田が、韓国の蔚山HD FC